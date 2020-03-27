"BİZİ MAHKUM ETTİN"

Ey hayat! Teşekkürlerimizi az mı ettik sana? Bizi eski fotoğraflara bakıp, iç çekmeye mahkum ettin.

Üst komşumda bir kahveye, oğlumu mahalledeki parkta sallamaya bile hasret bıraktın. Yok bir sitemim. Vardır bir bildiğin. Her şey kabulüm. Bekliyorum...