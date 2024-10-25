Burcu Kara'dan, Kahramanmaraş'a ziyaret

Burcu Kara, Kahramanmaraş deprem felaketinin ikinci yılı yaklaşırken Kahramanmaraş'taki Kırmızı Çatı Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Depremzede çocuklarla duygusal anlar yaşayan Kara; "İlk günden beri gitmek istiyordum, ancak oğlum Can yeni doğduğundan dolayı ertelemek zorunda kaldım" dedi.

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"ÇOCUKLARI GÖRÜNCE DAHA DA DUYGULANDIM"

Merkezdeki çocuklarla vakit geçirmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Burcu Kara; "Kırmızı Çatı, çocuklar ve gençler için kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi. Tamamen gönüllülerin desteğiyle ayakta kalan bu merkez, eğlence ve sanatı bir araya getiren harika bir yer. Çocuklarla birlikte zaman geçirmek, onlarla sohbet etmek istedim. Zaten duygusal biriyim, onları görünce daha da etkilendim" şeklinde duygularını ifade etti.

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"KENDİ ÇOCUKLARIMI ONLARDA GÖRDÜM"

Ziyaret sırasında çocukların, 29 Ekim için hazırladıkları şiirleri okuduğunu, dans ettiklerini ve birlikte çeşitli oyunlar oynadıklarını anlatan Burcu Kara; "Onlarla 'isim-şehir' oynadık, çok keyifliydi. Kendi çocuklarımı onlarda gördüm, yaşadıklarını düşündükçe her şey daha da derinleşiyor" dedi.