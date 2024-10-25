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        Haberler Magazin Burcu Kara'dan, Kahramanmaraş'a ziyaret - Magazin haberleri

        Burcu Kara'dan, Kahramanmaraş'a ziyaret

        Burcu Kara, 6 Şubat depreminin merkezi Kahramanmaraş'a felaketin 2'nci yılı yaklaşırken duygu dolu bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında, "Çocukların gözlerindeki bir anlık mutluluk her şeye değer" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:34
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        Kahramanmaraş'ı ziyaret etti
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        Burcu Kara, Kahramanmaraş deprem felaketinin ikinci yılı yaklaşırken Kahramanmaraş'taki Kırmızı Çatı Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Depremzede çocuklarla duygusal anlar yaşayan Kara; "İlk günden beri gitmek istiyordum, ancak oğlum Can yeni doğduğundan dolayı ertelemek zorunda kaldım" dedi.

        "ÇOCUKLARI GÖRÜNCE DAHA DA DUYGULANDIM"

        Merkezdeki çocuklarla vakit geçirmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Burcu Kara; "Kırmızı Çatı, çocuklar ve gençler için kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi. Tamamen gönüllülerin desteğiyle ayakta kalan bu merkez, eğlence ve sanatı bir araya getiren harika bir yer. Çocuklarla birlikte zaman geçirmek, onlarla sohbet etmek istedim. Zaten duygusal biriyim, onları görünce daha da etkilendim" şeklinde duygularını ifade etti.

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        "KENDİ ÇOCUKLARIMI ONLARDA GÖRDÜM"

        Ziyaret sırasında çocukların, 29 Ekim için hazırladıkları şiirleri okuduğunu, dans ettiklerini ve birlikte çeşitli oyunlar oynadıklarını anlatan Burcu Kara; "Onlarla 'isim-şehir' oynadık, çok keyifliydi. Kendi çocuklarımı onlarda gördüm, yaşadıklarını düşündükçe her şey daha da derinleşiyor" dedi.

        "OLANLARI UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM"

        Depremzede çocukların yaşadıkları travmalara rağmen hayata sımsıkı sarılmalarının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Burcu Kara; "O sıcacık gülümsemeleriyle hayata devam ediyorlar. Onları unutmayalım, unutturmayalım. Hayatlarına tam anlamıyla dönene kadar elimizi üzerlerinden çekmeyelim" diyerek topluma önemli bir mesaj verdi.

        Ziyaret sırasında çadır kentlerdeki okulları da gezdiğini belirten Kara, "Onlarla sohbet ettik, görüştük. Heyecanları ve umutları gözlerinden okunuyordu" dedi.

        Simay Bülbül'ün kurucusu olduğu Kırmızı Çatı'nın gönüllü desteğiyle ayakta durduğunu vurgulayan Burcu Kara; "Burada, bu tatlı evlatlarımızın gözlerindeki bir anlık mutluluk bile her şeye değer. İlk günden beri emek veren tüm gönüllülere, öğretmenlere ve burada tanıştığım Kaymakam Hicabi Aytemür'e de desteklerinden dolayı minnettarım. Bundan sonra da bu çocuklara daha sık destek olmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

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        #burcu kara
        #KAHRAMANMARAŞ

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