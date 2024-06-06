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        Haberler Magazin Burcu Kara ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Burcu Kara, ameliyat oldu

        Burcu Kara, beyin ameliyatı oldu. Kara, yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 19:51 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:52
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        Burcu Kara, beyin ameliyatı odu. Kara, yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verirken; "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şöyle;

        "Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan,sonrasını göze almalısın. Eee; hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim. Zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim."

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        #burcu kara
        #Burcu Kara ameliyat oldu

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