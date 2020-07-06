Ali tatil falan demiyor, çalışıyor. Her fırsatta görev vermeye çalışıyoruz ona. Hem öğrensin, hem de zaten 'Ben de varım' döneminde olduğu için ona iyi gelsin diye.

Şu anda sanki duvara konuşuyormuşuz gibi asla dinlemiyor bizi, aksine 'Yapma' dediğimiz her şeyi yapıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar toprakla ve hayvanlarla iç içe olsun diye her gittiğimiz yerde bir bağ bahçe peşindeyiz.