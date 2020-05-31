Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Yeniköy'de bir manavda sıra beklerken görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanacak yasak öncesi alışverişe çıkan Esmersoy, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Sunucu, "Karantina devam ediyor. Evin ihtiyaçlarını almaya çıktım" dedi.

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