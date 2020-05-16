Kimi zaman canını yakmak için kasıtlı sorular sorulduğunu ancak hayatında utanacak hiç ir şey yapmadığını anlatan sunucu, "Bizim sektörde şöyle şeyler var, bizim canımız yakmak için bazen geçmişle ilgili utanacağımız şeyler bulup, tekrar tekrar yayınlamayı seven yayın organları var. Bu çabalar canımı sıkıyor, gerek yok. Benim bu hayatta utanacak bir şeyim yok." dedi.



