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        Haberler Objektife Takılanlar Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ve kızı Luna Yetkin ile Marmariste - Magazin haberleri

        Burcu Biricik eşi ve kızı ile tatilde

        Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve bir yaşındaki kızı Luna ile birlikte Marmaris'te tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:45
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        Luna'nın ilk tatili
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        2016'da reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturan Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl, temmuz ayında Luna adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik - Emre Yetkin, kızları Luna ile birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.

        Burcu Biricik ve Emre Yetkin, Bozburun'daki bir plajda kızlarıyla birlikte görüntülendi.

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        Bebeğini denizle tanıştıran Burcu Biricik, bir yaşındaki kızıyla oyun oynayıp suda keyifli vakit geçirdi.

        Burcu Biricik, kızını öpmelere doyamadı. Anne - kızın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Burcu Biricik
        #Luna Yetkin
        #Emre Yetkin

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