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        Haberler Magazin Burcu Biricik anne oldu! İşte kızının adı - Magazin haberleri

        Burcu Biricik anne oldu

        Ünlü oyuncu Burcu Biricik ilk kez anne oldu. Biricik, kızına Luna adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:44
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          2016'da evlenen Burcu Biricik ile Emre Yetkin'nin bebekleri dünyaya geldi.

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          35 yaşındaki Burcu Biricik, doğumu bugün İstanbul'da yaptı. Çift, kızlarına Luna adını verdi. Biricik ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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          "EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"

          Öte yandan Burcu Biricik geçtiğimiz aylarda; "Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.

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