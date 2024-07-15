Burcu Biricik anne oldu
Ünlü oyuncu Burcu Biricik ilk kez anne oldu. Biricik, kızına Luna adını verdi
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2016'da evlenen Burcu Biricik ile Emre Yetkin'nin bebekleri dünyaya geldi.
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35 yaşındaki Burcu Biricik, doğumu bugün İstanbul'da yaptı. Çift, kızlarına Luna adını verdi. Biricik ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"
Öte yandan Burcu Biricik geçtiğimiz aylarda; "Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.
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