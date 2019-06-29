Burcu Binici: Bir proje için bir araya geldik - Magazin haberleri

Oyuncu Burcu Binici, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alaçatı tatiline ara verip yeni bir proje görüşmesi için İstanbul'a geldiğini belirten Burcu Binici, toplantı sonrası alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Yeni sezon ürünlerini inceleyen güzel oyuncu, "Menajerim ve yapımcı firma ile bir proje için bir araya geldik. Anlaşırsak siz de öğrenirsiniz zaten. Şimdi alışverişimi tamamlayıp tekrar Alaçatı'ya döneceğim" ifadelerini kullandı.