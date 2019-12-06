06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz ve ilk sinema filmi için kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Lara Tonka’nın yer aldığı "Güzelliğin Portresi" filminin basın toplantısı önceki gün bir otelde gerçekleştirildi.
Özgün hikayesi Kore'ye ait olan, serbest uyarlaması Pınar Bulut tarafından yazılan, usta yönetmen Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Güzelliğin Portresi" filmine oyuncularından övgü yağdı.
"ÇOK HEYECANLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
Burçin Terzioğlu, "Filmi 1 yıl önce tamamladık. Şahane bir ekiple, mutlu ve huzurlu bir çekim süreci geçirdik. Çok heyecanlı bir dönem başlıyor bizim için, umarım izleyicilerimiz de filmimizi beğenirler"dileklerinde bulundu.
"GELEN TEKLİFLERİ ÖZENLE SEÇEN BİR İNSANIM"
Filmde Asil Hükmenoğlu karakterini canlandıran Feridun Düzağaç "Takip edebildiğim kadarı ile Güzelliğin Portresi Türk sinemasında çok ezber bozacak. Alışılagelmiş formatların çok dışında iddialı ve değişik bir iş. Böyle işlerin yapılıyor olması bir sinemasever olarak her şeyden önce beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma çok arafta kalarak çalıştığım bir proje oldu, takdir edersiniz ki içimdeki oyunculuk hevesini bastırmaya çalışan ve gelen teklifleri çok özenle seçen bir insanım. Özellikle bu rolde mahallenin Feridun ağabeyi imajını bozacağım için çok korkuyorum çünkü bu filmde canlandırdığım karakter içgüdüsel olarak hissetmediğim ne varsa onun hayat bulduğu bir karakter oldu" yorumunda bulundu.
"FİLM SEYİRCİYİ HEMEN KAVRAYACAK"
Filmde Özgür karakterini canlandıran Birkan Sokullu ise, "Ülkemizde çok ender gerçekleştirilen ama daha sık görmeyi arzu ettiğimiz tarzda bir film Güzelliğin Portresi. Bir gerilim filmi ama içinde psikolojik gerilim ve polisiye türünü de barındıran özel bir yapım. Atmosfer olarak seyirciyi hemen kavrayacak olağanüstü bir tempoya sahip, kendi adıma önce bir seyirci olarak benim çok ilgimi çekiyor" dedi.
Melisa Şenolsun, "Hem hikayesi, hem de oyunculukları ile o kadar güçlü, o kadar değişik bir film ki bu... Türü itibari ile de sadece sinemada izlenebilecek bir iş olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca yönetmenimiz Umur Turagay’la çalışmak hepimiz için çok değerli bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.
"BUNLARI KONUŞMAYALIM"
Muhabirlerin Can Yaman’ın 'libido' açıklamasını hatırlatarak, "Bu ekip nasıl bir araya geldi?" sorusuna Burçin Terzioğlu, "Yapımcımız bir araya getirdi. Bu konular tatsız konular. Bunları konuşmayalım" şeklinde yanıt verdi.
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