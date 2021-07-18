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Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi sildi - Magazin haberleri

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi sildi

Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli, geçtiğimiz günlerde üç yıl önce ayrıldığı meslektaşı Burçin Terzioğlu'nu sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Ünlü oyuncu, eski sevgilisinin bu hamlesine karşılık verdi

18.07.2021 - 10:29 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, iki ay önce ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Sürpriz birlikteliğinin yankıları sürerken Kaleli, geçtiğimiz günlerde 2018'de yollarını ayırdığı Burçin Terzioğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.

  • Spor eğitmeni olan Umut Duygu ile aşk yaşayan Terzioğlu da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından İlker Kaleli'yi sildi.

    "DOST KALDIK" DEMİŞTİ

    Burçin Terzioğlu, 'Poyraz Karayel' dizisinde tanıştıktan sonra 3,5 yıl aşk yaşadığı eski aşkı İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Bununla ilgili çok konuşmaya gerek yok." şeklinde yanıt vermişti.

  • "CANIMDAN BİR YERE GELİRMİŞ..."

    Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

    Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

  • "CANIMIN CANI"

    Sıla ise yayınladığı bu kareye, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." notunu düşmüştü.

    Ancak ünlü şarkıcının Kaleli için kullandığı, "Canımın canısın." sözünü geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında da kullandığı ortaya çıkmıştı.

  • Sıla, Amani ile bu fotoğrafını, "Canımın canısın." mesajı ile yayınlamıştı. 40 yaşındaki şarkıcının eski eşi ve yeni sevgilisi için kullandığı kelimeler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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