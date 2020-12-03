Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Burçin Orhon, gönderisine şu notu düştü:

İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Sana ya da bana abuk subuk yazanlara aldırma. Şu hastalık sebebi aramız uzak kaldı belki ama ben kalp yakınlığını daha önemli bulmuşumdur. Nice çiftler aynı evde, ayrı kalpte yaşar. Çoğunluk aklında başkası, hayatını sürüdürür ele güne karşı ama sen sağlam adamsın. Aldırma...

Biz farklı bir yaşamı sürdürmeye mecbur kaldık ama ben 25 senedir seninle evliyim ve bu tuhaf kadından bıkmadıkça da senin eşinim. İşte buradan bangır bangır söylüyorum; seni çok seviyorum! Hiç hevesi olmasın kimsenin. Sen benimsin ben senin. Diğerlerine...

Üç çocuk annesi Orhon'un paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.