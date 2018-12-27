Buray: Benim tarzımı yaratmak çok zor - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yılbaşında İzmir'de sahne alacağını söyleyen şarkıcı, "Bir sürü modacıyı ve mağazayı gezdim ama kendime uygun bir şey bulamadım" dedi.

Basın mensuplarının, "Sahnede ne tarz şeyler giymekten hoşlanıyorsunuz" sorusuna espri yaparak, "Buray tarzında şeyler giymek istiyorum. Benim tarzımı yaratmak çok zor" cevabını verdi.