"2022'de büyük bir aşk yaşayacağım"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kış turnesinin ikinci etabının startını Zorlu PSM'de veren Buray, konserde muhteşem bir sahne performansına imza attı. Konser önce basın mensuplarıyla sohbet eden Buray, samimi açıklamalarda bulundu.

"2022'DE BÜYÜK BİR AŞK YAŞAYACAĞIM"

Ünlü şarkıcı, 14 Şubat'ın yaklaştığını hatırlatan muhabirlere, "Yıldız haritama baktırdım. Astrolojiye göre 2022 yılında bana büyük bir aşk görünüyor. Bu yıl büyük bir aşk yaşayacağım. Hatta olası bazı isimler söylediler ama şimdilik bir şey söylemeyeyim. Sonra yanlış anlaşılır, başka yerlere çekilir." açıklamasını yaptı.

Buray, gazetecilerin, "Bari baş harfini söyleyin." şeklindeki ısrarlarına rağmen suskunluğunu korudu.

"BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN!"

14 Şubat Sevgililer Günü'nün son derece özel bir gün olduğunun da altını çizen Buray, kadınların bir gün değil, her gün baş tacı yapılması gerektiğini de dile getirdi.

Şarkıcı, prodüktör İlkay Sencan ile birlikte çıkardıkları 92 ülkede aynı anda yayına giren ve birçok ülkenin müzik listelerde zirve yürüyüşe geçen "Deals With The Devil"in başarısının kendilerini son derece gururlandırdığının da altını çizdi.

"TÜRKÜN GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ"

Buray, "Başarılı olacağımıza çok inandık. Uluslararası arenada da zirveye oynamak istiyorum. Şu an birçok ülkede zirve yürüyüşündeyiz ve bu hem İlkay'ı hem de beni çok gururlandırıyor. Türkün gücünü, isteyince neler yapabileceğini dünyaya gösteriyoruz. Bunun yanı sıra şarkı Türkiye'de de çok beğenildi. Bu da bizim için ayrıca bir gurur." açıklamasını yaptı.

"BİZ BU YOLUN BEKÇİSİYİZ!"

Buray, ayrıca Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı girişiminde bulunulmasının kendisini çok üzdüğünü de ifade etti.

Şarkıcı, "Erkin Arslan'la yaptığımız bir şarkı var. Aslında şarkıdan öte bir saygı duruşu. Sözü müziği kendisine ait ve geçen 10 Kasım'da yayınladık. Ben de sesim ve yorumumla hayat vermeye çalıştım. Bu olay hakkında söyleyebileceğim tek şey; şarkının sözlerinde de geçtiği üzere; 'Sanmasınlar bu bedende tutuklu kaldı sevgimiz. Sonsuzluğa gider bu yol, biz bu yolun bekçisiyiz!..." şeklinde konuştu.