"BU DURUM TERBİYESİZLİK"



Burak Sevinç, "Partner seçme hakkı kimsenin yok. Sen orada bir karaktersin çünkü... Karşında kimin oynayacağına karar veremezsin. Eğer yapılıyorsa çok ama çok ayıp. Ücrete gelecek olursak; herkesin bir kaşesi vardır. Ben belli bir kaşe söylerim, yapımcı 'Tamam' derse oynarız. 'Sen niye ona bu kadar verip, bana bu kadar veriyorsun?' diye sorgulamam. Benden fazla alana Allah bereket versin, daha fazlasını alsın. Biraz dedikoduya kaçıyor bunlar ama sektörde yaşanıyor. Terbiyesizlikmiş gibi geliyor bana bu durumlar" şeklinde konuştu.