O davada karar çıktı

8 Aralık 2020 tarihinde Beykoz Riva'da, rol aldığı dizinin çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit, "hakaret" suçundan 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçilerin avukatı Yunus Gümüş ve sanık Burak Özçivit'in avukatı Serkan Toper katıldı.
"150 KİŞİNİN TANIKLIĞI VAR"
Avukat Yunus Gümüş, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Tüm taraflarca kabul edilen bu olayla ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu sabittir, bu nedenle cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.
Avukat Serkan Toper ise mağdurların beyanları ile tanıkların beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek "150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır." şeklinde konuşarak, Özçivit'in beraat etmesini talep etti.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Burak Özçivit'in "hakaret" suçundan önce 3 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmadığını ve dosyaya yansıyan olumsuz davranışların bulunmadığını dikkate alan mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu kanaat oluşturulduğunu belirtti. Mahkeme, bu gerekçelerle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Burak Özçivit "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede Mehmet K., Turgay A., Atakan Ö. ve Okan Ş.'nin Beykoz Riva'da çekimleri yapılan 'Kuruluş Osman' isimli dizide set çalışanları olarak yer aldığı belirtildi.
Olay günü olan 8 Aralık 2020'de dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak şikayetçilere küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği kaydedildi. Şikayetçilerin tanık olarak gösterdiği kişilerin olayı doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüpheli Burak Özçivit'in tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olayın yaşanmadığını söyledikleri vurgulandı.
İddianamenin değerlendirme kısmında ise "Bahse konu olaya ilişkin karşılıklı tanık beyanları olduğu görülmekte ise tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphelinin hasıl olduğu." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu suçun uzlaşmaya tabi olduğu, dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği fakat tarafların uzlaşamadığı da iddianamede belirtildi.
İddianamede tutuksuz şüpheli Burak Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.
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