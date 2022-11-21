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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in park keyfi yarım kaldı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, pazar gününü parkta oğulları Karan ile oynayarak değerlendirdi. Park keyfi, yaklaşık 6 aylık hamile olan Evcen'in bir ara başının dönmesiyle yarım kaldı

Giriş: 21.11.2022 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in park keyfi yarım kaldı
Park keyfi yarım kaldı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte güzel havanın tadını çıkarmak için parka gitti. Özçivit, oğluyla top oynarken Evcen, bankta onları seyretti.

Ne var ki Özçivit ailesinin park keyfi uzun sürmedi. Yaklaşık 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen, bir ara oturduğu banktan kalkarak park içinde yürüyüş yapmaya başladı. Bir süre sonra başı dönen Evcen, korkulukların kenarına oturarak eşini aradı.

Burak Özçivit, eşinin yanına giderek otomobile binmesine yardımcı olduktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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