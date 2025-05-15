2017'de evlenen oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te de Kerem'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Özçivit ile Evcen'in oğlu Karan Özçivit, 6'ncı yaşına bastı.

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Ünlü çift, çocuklarının doğum günü için Fenerbahçe temalı bir doğum günü partisi organize etti.

Sarı - lacivert balonlarla süslenen partide Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yakın arkadaşları ve Karan'ın okul arkadaşları yer aldı.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, partiye ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Fahriye Evcen, paylaşımında "İyi ki doğdun kıymetlim" ifadelerini not düştü.