Burak Kut, 30'uncu sanat yılını kutlayacak

Şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde müzik kariyerinin 30'uncu yılına özel kendi şarkılarının yanı sıra, seslendirmeyi sevdiği şarkıları da repertuvarına ekleyecek olan Burak Kut, İstanbullulara keyif dolu bir akşam sunacak. Öte yandan Senfonik ve kendi konserlerine de devam edecek olan Burak Kut, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanından sevenleriyle buluşacak.