Burak Hakkı, aynı dönemde 3 filmde rol aldı. 'Kısır Döngü', 'Afacanlar AVM'de' ve 'Kurye'... Hakkı, bir kiralık katili canlandırdığı 'Kurye' için saçlarını sarıya boyattı. Pandemi tehdidinin sona erip filmlerinin gösterime gireceği günleri bekleyen Burak Hakkı, arazisinde çiftçilik yaparak herkes gibi zor günleri atlatmaya çabalıyor

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Tüm dünyadaki koronavirüsün toplam ağırlığının 1 - 2 gram arasında bir ağırlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Dünyadaki tüm insanların ağırlığının ise 350 - 400 milyar kg arasında olduğu düşünülüyor.

O kadarcık virüs, 7 milyar 780 milyon kişiye diz çöktürdü.

Sosyal hayat ve ekonomik dengeler altüst olurken son pandemiden 100 yıl sonra insanlığın başı yeniden büyük bir derde girdi.

Video Editörü: Caner ARIPİŞİRİCİ

Burak Hakkı da hayatını bir şekilde devam ettirmenin çabasında.

Kısıtlama dönemini çiftliğinde kalabalıklardan izole bir şekilde geçirmiş olsa da 3 filminin pandemi nedeniyle gösterime girmemiş olmasının burukluğunu yaşayan Burak Hakkı, Habertürk HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

Kısıtlamalar varken neler yaptın?

Tarıma olan ilgimden dolayı Çanakkale Gelibolu'da kurduğum bir çiftliğim var. Kısıtlama dönemini oğlum Rüzgar ile birlikte çiftlikte geçirdim. Yeni tohumlar ektik, ağaçlara baktık. Orada ceviz yetiştiriyorum. Bir de meyve ağaçlarımız var. Meyveleri topluyoruz, kurutuyoruz. Hangi dönem, hangi ay ne gerekiyorsa o işleri yapıyoruz.

Tarım dışında ekmek yapmak ya da resim çizmek gibi alışkanlıkların oluştu mu?

Zaten öyle alışkanlıklarım hep vardı. Kendimi yemek yapma konusunda biraz daha geliştirdim. Bu dönemde reçel yapmayı da öğrendim. Onun dışında tamir konusunda da kendimi bayağı geliştirdiğimi söyleyebilirim.

Pandeminin sana edindirdiği en önemli öğreti ne oldu?

Tabii ki yalnız kalmayı, yalnız yaşamayı öğrenmek. Açıkçası bu dönem en çok yalnızlığı yaşadık. En yakın arkadaşlarımızı, ailemizi göremediğimiz bir dönemdi. Dolayısıyla kendi halimize neler yapabileceğimizi öğrendik.

2019 - 2020 arasında 3 film çektin. Onlar ne oldu?

İlk film 'Kısır Döngü'... Gösterime 2019'da girdi. 14 uluslararası film festivalinde finalist oldu. Sümeya Kökten'in yönettiği bu film, organ mafyasıyla ilgili ağır bir dram. Diğer film, 'Afacanlar AVM'de'... Enes Ateş'in yönettiği film çocuk - komedi türünde. Ve 'Kurye'... Fikret Sanal'ın yönettiği bu filmi Kapadokya ve Tuz Gölü'nde çektik. 'Game of Thrones'un oyuncularından Eddie Jackson'ın da rol aldığı 'Kurye', oldukça ilginç bir hikâyeye sahip. Gösterimini çok büyük bir heyecanla beklediğim 'Kurye'nin gişede çok başarılı olacağına inanıyorum.

'Kurye'yi özel kılan özellikleri nelerdir?

Hikâyesi gerçek. Senaryoyu okuduğum zaman hemen filmde rol almak istedim. Filmde kiralık bir katili oynuyorum. Filmdeki akıcılık ve dinamizm çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla hiç sıkılmadan bir sonraki sahneyi merak ediyorsunuz. Çekimlerden önce uzun süren bir hazırlık dönemimiz oldu. Çok güzel bir ürün çıkardığımızı düşünüyorum ve heyecanla bekliyoruz. Üç filmin de gösterim tarihi pandemi sürecinden dolayı henüz belli olmasa da izleyiciyle önce 'Kurye' buluşacak gibi görünüyor. Fakat bu durumda ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Bu ay sonu sinemalara çıkmayı planlıyoruz.

Kariyerinin hangi döneminde olduğunu düşünüyorsun?

En iyi, en verimli çağımı yaşadığımı düşünüyorum. 'Kurye' için oldukça uzun dönem bir hazırlık yaptım. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlandım. Her zaman söylediğim bir laf var; "En iyi filmim bir sonraki filmim olacaktır."

Rol arkadaşın Eddie Jackson ile kolay anlaştın mı?

Eddie ile çok iyi arkadaş olduk. Türk yemeklerini çok sevdi. Bu arada Eddie'nin balon korkusu varmış ama çekimlerde binmek zorunda kaldı. Öyle bir sahnesi vardı. Çekim yapılmadığı sıralarda ağlamış. Çekimlerde disiplin üst seviyedeydi. İyi bir kadro oluşturduk. Herkes işini çok iyi yaptı. Filmi izlemeye başladığımız zaman o heyecan ilk sahneden itibaren başlıyor. Ben filmden oldukça keyif aldım. Mesela hayatımda saçımı boyatmadım ama 'Kurye' için sarışın oldum.