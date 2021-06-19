Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması geldi.

Yeni başkan, Terim ile ilgili sorulan soruya "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği ne ise yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" yanıtını verdi. Elmas, seçim zaferi için ise "Çok mutluyum. Hakikaten Galatasaray'a yakışan bir seçim süreci oldu. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi. Değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullandı.