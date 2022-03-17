"UMARIM TORRENT İLE UZUN YILLAR ÇALIŞIRIZ"

-"Domenec Torrent, şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkardı. Barcelona kültüründen alışık olduğumuz tarzda Guardiola gibi, Xavi gibi bir teknik direktörlük örneği gösteriyor. Kendisi, Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?"

"Torrent'in de içinde olduğu bir proje yürütüyoruz şu anda. Güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve Dome'nin oyun tarzına uygun şekilde oynamak istiyoruz. Umarım uzun soluklu bir birlikteliğimiz olur."