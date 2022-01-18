Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; 19 Haziran'da 2021'de 4 rakibini geride bırakarak Galatasaray'a başkan seçilen Burak Elmas kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu. Futbol takımı tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Düşme potasının sadece 6 puan üzerinde 13'üncü sırada. Galatasaray son 10 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi. Sezon başı 3 yıllık proje vaadiyle yola çıkılan teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Yönetim içinde de birçok sorun yaşanıyor. İkinci başkan Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü istifa ettiler.

CAMİA 2 YÖNETİCİNİN İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYOR

Mevcut yönetimde yer alan Işıtan Gün ve Selim Sefada'nın geçmişte attığı tweetler tartışma konusu olmuştu. Camia iki yöneticinin de istifa etmesi için başkan Burak Elmas'a baskı yapıyor. Elmas da duyduğu rahatsızlığı Işıtan Gün ve Selim Sefada'ya iletti. Eğer Gün ve Sefada istifa ederse, 7 ayda 4 yönetici ekipten ayrılmış olacak.

MALİ KRİZ NEDENİYLE TRANSFER YAPILAMIYOR

Galatasaray bir yandan da mali krizle boğuşuyor. Kaleci, orta saha ve forvet transferi isteyen yeni teknik direktör Domenec Torrent'in talepleri karşılanamıyor. Geçen yaz yapılan kongre öncesi taraftarın büyük desteğini alan Burak Elmas, 7 ayda tartışılan isim haline geldi. Futbol takımının durumu, yönetim içinde yaşanan sorunlar ve mali kriz nedeniyle başkan Elmas'ı zor günler bekliyor.