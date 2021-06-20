Elmas, seçimin heyecanlı geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Galatasaray'ın DNA'sına ve değerlerine uygun davranışlarla bir seçimi sonuçlandırdık. Seçim sürecinde umarım kimse kırılmamıştır. Galatasaray'a yakışan şekilde sadece kendimizi ve ekibimizi tanıtan bir seçim süreci geçirdik. Kimse hakkında bir şey söylememeye dikkat ettik. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz. Bu kazanma bir başlangıç. Aslında zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak."