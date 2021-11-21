Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas da açıklamalar yaptı. Elmas'ın mücadelenin ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Bugün sahada çok çok çok art niyetli bir hakem vardı. Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Ayrıca bu toplantıda MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ayrıca hakemin maç raporunun da paylaşılmasını isteyeceğim. Zaten başka kulüplere el altından rapor veriyorlar."
"Fenerbahçe'nin attığı golden sonra yedek kulübesinin bizim tribünümüze gelmesi hoş değil. Sayın Başkan Ali Koç da takımını uyarır sanırım. Ona da ufak bir serzenişte bulundum."
"TFF YETKİLİSİ HADDİNİ BİLMELİ"
"TFF yetkilisi haddini bilmedi. Daha fazla burada anlatmayayım. Yarın yüz yüze söyleyeceğim. TFF içinde mevcut düzenden rahatsız olmayan, iyi bir düzen olduğunu söyleyen bireyler var. Bu kişilerin stada girmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım."
"Benim en büyük korkum sistemin bizi engellemeye çalışmasıydı. Bazı insanlar bu sistemin değişmesini istemiyor. Çamurdan beslenen arkadaşlar var. Biz bu sistemi değiştireceğiz demiştik. Ya bu sistemi değiştireceğiz ya da bu sistem bizi yiyecek."
"Bugünkü hakem performansı da evinde Galatasaray'ı ezmek, teknik direktörünü sahadan atmak bu bir oyunun parçasıdır. Her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar. Bu sistemi, onlara teslim etmeyeceğiz. Bunu yapanlar, Türk futbolunun geleceğinde olmayacaklar. Bütün kulüp başkanlarıyla, birlikte ve şeffaf cevap vermeye çalışacağım. Tüm kulüplerle birlikte, bu kirli oyunun aktörlerini oyundan temizlemek istiyoruz. Daha önce Benim yanımda, TFF'nin karşısında söylendiği için rapor konusunu öğrendim. Daha önce hakem raporu okuyan başkanlar oldu, demek ki raporlara ulaşılabiliyormuş"
"Birçok maçta bazı detaylar verilmezken, bugün zoomla detaylı görüntü verdiler. Bu doğrudur ama vereceklerse her maçı versinler. Çimlerin arasına kadar giren bir zoom yapmışlar."
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA HAKEM PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLDİM"
"Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim. Ama oradaki maçta performansımızı hakemin bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Uzun vadede kazananların kısa vadede kayıpları başarılarını belirler. Galatasaray kazanan bir kulüptür."
"FEDERASYONU İBRA ETMEDİK"
"Federasyonu ibra etmedik, çekimser kaldık. İbra ettiniz, yanlış bir söylem. Geldiğimizde federasyonla birtakım konuların değişmesi gerektiğiyle ilgili mutabakatlara vardık. İbra etsek söyleriz, sebebini de anlatırız. Doğru söylem değil, söylemlerinize dikkat edin."
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