Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübü nisan ayı Olağan Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Elmas'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Atilla İlhan'ın da söylediği gibi 'ayrılıklar da sevdaya dahil.' Bugün son kez karşınızdayım. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yaklaşık 9 ay önce, bu manevi salonda teşekkür konuşması yapmıştım. Bugün son konuşmamı yapıyorum.

"OLAN OLDU. İLERİYE BAKMAK LAZIM"

Şunun teminatını veriyorum. Her ne olursa olsun en son gerçekleşen olağan genel kurulun, bizim tarafımızdan ileriye dönük tamiri zor yara açmasına, Galatasaray'ın önünde sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu. Artık ileriye bakmak lazım. Çünkü hakikaten Galatasaray, çok çok kritik bir dönemden geçiyor.

Galatasaray'ın en önemli unsuru olan değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Divan Başkanımız bugün birkaç önemli slayt koydu. Şunu görüyoruz ki, ağızda değil gönülde hissederek Galatasaray'ın içinde bulunduğu tehlikeli durumu fark ederek mücadele etmek şart.

"ONLAR DA BİZİM YAŞADIKLARIMIZI YAŞAYACAKLAR"

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte kıymetli arkadaşları, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum, onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir durum değil. Galatasaray'ı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, Galatasaray'da eleştiriyi geleceğe birlikte gitmek için değil kendini tatmin için yapan, kişilerden intikamını Galatasaray üzerinden alan, Galatasaray ailesini yaşadığı değerler olarak değil bir araç olarak görenler, onlara da bunları yapmaya devam edecekler.

Bu insanlar arasında hepiniz ortak kişileri başkan, yönetim kurulu olursa olsun göreceksiniz. Sizlerden çok önemli bir ricam var. 30 Nisan'da kim seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil, çoğunluğun desteğiyle Galatasaray'a hizmet etmelerine izin verin. Görev sürelerini tamamlamalarına izin verelim. Eleştirileri kişi bazlı değil konu bazlı yapalım. Bu Galatasaray'ın geleceği için çok önemlidir.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Araştırma komisyonuyla ilgili de konuşmak istiyorum. Divan Başkanımız bir komisyon kurdular. Bu komisyonun hedefi, bir cadı avı değil, birinin yolsuzluk, hırsızlık tespiti değil, Galatasaray'ı maddi olarak buraya getirmiş olan yanlışların tespiti ve bunların bir daha Galatasaraylılar tarafından tekrar yapılmaması, Galatasaray'ın da tekrar böyle bir duruma gelmemesi için önemsiyorum. Kişileri, kişisel kavgaları öne koymayalım, sorunları kişilere zimmetleyerek hareket etmeyelim.

Olağan genel kurul sonrası bizler şeffaf şekilde üyelerin kararını duyduk, gereğini yaptık. Tüm adaylarımıza, tüm ekiplerine Galatasaray'ın tüm iletişim kanallarını, bu iletişim kanallarının yönetimin değil, Galatasaray'ın iletişim kanalları bilinciyle şeffafça sonuna kadar açtık. Onların kulübün ve stadyumun içinde gerekli açıklamaları yapmasına izin vererek Galatasaray'a yakışır bir seçim süreci için elimizden geleni yapıyoruz. 30 Nisan tarihine kadar da Galatasaray yönetimi ve başkanı temsiliyete devam edecek. Ondan sonra da yeni yönetime ve başkana yönetimi devredeceğiz.

Bu özel bir divan kurulu toplantısı. Kıymetli adaylar, kendilerini ve ekiplerini tanıtacaklar. Muhakkak ki bizim dönemimizi eleştireceklerdir. Bu çok doğaldır. Bu eleştirileri rahatça yapmaları için, karşılıklı soru cevap olmaması için sizlerin izinleriyle, bizler konuşmam bitince Divan toplantısından ayrılacağız.

TEŞEKKÜR ETTİ

Birlikte çalıştığım arkadaşlarım, ismini bilmediğiniz ama geri planda Galatasaray'a hizmet veren genç arkadaşıma, şubelerde takdir beklemeksizin, göz önünde olmadan problemlerle savaşan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dönemimizde birleştirme çabalarımıza destek veren, kurumlar arası iletişimde yönetimle beraber ahenkle çalışan tüm kurul başkanlarına teşekkür ediyorum.

Galatasaray bundan sonra bence dışarıdan daha önemli içeride fikir mücadelesi vermek zorunda. Galatasaray aile yapısını, değerlerini, çok bahsedilen ama yaşamadığı değerlerini savunacak mı? Galatasaray, Galatasaray üzerinden Galatasaray'ı paylaşma, Galatasaray'dan güç devşirme savaşını geleceğine temsil edecek mi, etmeyecek mi? Galatasaray bu fikir mücadelesini vermeden, ortak karar vermeden bu birlikteliği sağlayamaz. Yeni yönetimlerimize destek olmak için bu fikir mücadelesini Galatasaray olarak içimizde vermek zorundayız.

Bize gösterdiğiniz saygı, sabır ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Son divan konuşmamızda hepinize saygı ve hürmetlerimle veda ediyorum. Hepiniz sağ olun."