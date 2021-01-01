Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu model Didem Soydan ile sık görülmeyen Burak Deniz, "Yeni yılı Didem Hanım'la mı geçireceksiniz?" sorusuna, " O bende kalsın. " cevabını verdi.

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