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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şoförü ve asistanı ile evinin ihtiyaçlarını alan Deniz, model sevgilisi Didem Soydan'ın köpeği Köpük'ü de veterinere götürdü.

Mutfak alışverişinin yanında köpek maması ve temizlik malzemeleri de alan oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Deniz'in yaptığı alışveriş, akıllara "Didem Soydan, Burak Deniz'in Kuruçeşme'deki evine mi taşındı?" sorularını getirdi.