Durgun 'Deniz'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burak Deniz, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'ndaki bir apartmana girerken görüntülendi.

Telefon görüşmesi yapan 31 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakıp, "İyi geceler." deyip, apartmana girdi.