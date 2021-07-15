Önce Bodrum, sonra Çeşme!

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Burak Çelik, tatil sezonunu sevgilisi ile birlikte Bodrum'da açtı. Çelik, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajdan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burak Çelik, "Bodrum'da tatili bitirdik. Çeşme'ye geçiyoruz" diyerek, oradan ayrıldı.

Ünlü oyuncu, üç gün önce verdiği bu pozu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.