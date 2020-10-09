Oyuncu Burak Çelik, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Çelik, öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde menajeriyle birlikte yemek yiyip, koyu bir sohbete oturdu.

Şık kombiniyle de dikkatleri üzerine çeken Burak Çelik, çevredeki insanların iltifatlarına gülümseyerek cevap verdi.