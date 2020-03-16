Burak Akkul kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Çok Gezenti programı ile dünyayı gezen Burak Akkul, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüklerini fakat test sonuçlarını hala alamadıklarını ifade etti. İşte, Çok Gezenti Burak Akkul hakkında detaylar haberimizde...

BURAK AKKUL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.