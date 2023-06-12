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Pes artık! Park halindeki İETT otobüsünü çaldı

İstanbul Esenler’de çalınan İETT otobüsü Bağcılar’da terk edilmiş halde bulundu. Çalışma yapan polis, güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Yapılan soruşturmanın ardından otobüsü çalan şüpheli Mustafa K. (36) yakalandı

Giriş: 12.06.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Pes artık! İstanbul Esenler'de park halindeki İETT otobüsünü çalındı!

Akıllara durgunluk veren olay 4 gün önce Esenler’de gerçekleşti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs çalındı.

Başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızlık anlarına ait görüntülere ulaştı. Elde edilen görüntüleri takip eden polis çalınan otobüsün izini Bağcılar ilçesine kadar sürdü. Son görüntülerde şüpheli çaldığı otobüsü Bağcılar’da park ederken görüldü. Yapılan çalışmalarda otobüs park edildiği yerde terk edilmiş olarak bulundu.

TUTUKLANDI

Otobüsü bulan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu kez hırsızın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda hırsızlığı çeşitli suçlardan 9 kaydı ve hakkında bir aranması bulunan Mustafa K.'nın yaptığı belirlendi. Kısa bir çalışmanın ardından Mustafa K. yakalandı. Polise otobüsü çalmadığını iddia eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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