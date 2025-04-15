Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafta sonu tatili için bungalova gelen aile, işletmede ampul görünümlü gizli kamera buldu. Gizli kamera iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

2 İŞLETMECİ TUTUKLANDI

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Soruşturma kapsamında Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işletme sahibi H.K.’yı (31) Sapanca’da, arkadaşı T.S.’yi (48) ise İzmit’te gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Bu arada işletme Sapanca Belediyesi tarafından süresiz kapatıldı.

DHA'nın haberine göre İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.

M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşleme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu.

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"PSİKOLOJİMİZ ALTÜST OLDU"

Yaşadıkları süreci sosyal medya hesabından ampulün fotoğrafıyla birlikte paylaşan M.K., "Psikolojimiz altüst oldu. Bungalovda 2 gün konaklamak istedik. İlk gün gecesinde asayiş, olay yeri inceleme ve siber suçlar ile geçti gecemiz. Üst katta jakuzi ve yatak odasına ampul görünümlü gizli kamera yerleştirdiklerini fark ettik ve Sapanca Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduk. Şantaj mı, montaj mı amaçlarını bilemem; ama bu iş büyük zararlara yol açacak. Avukatımla iletişime geçtim. Bu konunun fake olduğunu düşünenler, yoğun cevaplar sonrası emniyette olağan tutanakları da buradan paylaşmış olacağım. Sadece dikkat edin. Başıma ne geleceği ile ilgili şu an hiçbir fikrim yok. Kayıtlar nerelerde paylaşılacak? Nasıl bir şantaja maruz kalacağımız ile ilgili gerekli makamlara gerekli ifadelerimizi verdik. Yazık etmeyin eğlencenize. Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım. 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ve polis ekipleri ile Sapanca Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi gününü, yazıklar olsun size. Bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme, ertesi günü, 'Yerimiz müsaittir, misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat. Benden söylemesi" dedi.

İŞLETME İDDİALARI KABUL ETMEDİ Gizli kamera iddialarına cevap veren işletme yazılı açıklamada, "Sapanca ilçesinde işleticisi olduğumuz bungalovların birisinde ampul şeklinde bir gizli kamera olduğu iddiasıyla haberler ve sosyal medyada yorumlar yapıldığını üzüntü ile takip etmekteyiz. Saygın bir işletme olduğumuz, en başta müşterilerimizin ve kamuoyunun malumudur. Müşterimizin özel hayatını ihlal edecek herhangi bir eylemde bulunmamız en başta en temel insan hakları, yasal sorumluluklarımız ve etik değerlerimiz yönüyle mümkün değildir. Konuya ilişkin soruşturma Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Gerçeğin tüm açıklığı ile ortaya çıkması en başta işletmemizin samimi dileğidir. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasına katkı sunmak ve soruşturma makamına azami ölçüde destek olmak amacıyla tüm gayretimizi gösterdiğimizi, ulaşılan sonuçları kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirmek isteriz" denildi. Bungalovda gizli kamera düzeneği!#sapanca #bungalov pic.twitter.com/LBLgl74Oom — Show Ana Haber (@showanahaber) April 14, 2025 "OLAY, BÜTÜN BÖLGEYE MAL EDİLMEMELİDİR" Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam da yaşanan olayı takip ettiklerini belirterek, "Şu anda kimin bu kamerayı taktığı, kimin suçlu olduğu henüz belli değil. Adli süreç başlamıştır, kriminal incelemelerden sonra kimin yaptığı ortaya çıkacaktır. Bir işletmenin bile bile böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyoruz. Görüntülerde görüldüğü gibi kamera çok bariz belli, genelde bu tür olaylarda geçmiş dönemlerde dışarıdan birinin bunu yaptığı ortaya çıkmıştır. Elbette böyle bir şeyi yaşamak istemezdik ama bir yerde yaşanan da bütün bölgeye ve bütün sektöre mal edilmemelidir. Sizleri dernek olarak elimizden geldiğince konforlu ve güvenli yaşam ve tatil alanları sunduk. Bugünden sonra da bu gayretle devam edeceğiz. Dernek olarak özel bir birim kurarak tüm evlerimizi kendi içimizde denetleyeceğiz. Bütün misafirlerimizin içi müsterih olsun; Sapanca güvenli bir tatil destinasyonu olmaya devam edecektir" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" denildi. "1 VEYA 2 SUÇ İŞLENMESİ SÖZ KONUSU" İlk olarak Show Haber'in duyurduğu olayla ilgili Habertürk TV yayınına katılan bilişim teknolojileri hukuku uzmanı Avukat Ünsal Özmestik de, "TCK'da 1-2 adet suçun burada işlenmesi söz konusu" dedi. Özmestik, şunları kaydetti: "Ticari bir işletmede bir otel işletmesinde böyle bir durum söz konusuysa bunun çok ciddi bir suç olduğunu belirtmem gerekiyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal hatta kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçu yani TCK'da 1-2 adet suçun burada işlenmesi söz konusu. Bir de bu kayıt neden alındı hangi saikle alındı? Acaba bu görüntüler bazı internet sitelerine bazı kişilere mi satılıyor. Eğer böyle bir şey ise işin içerisine örneğin müstehcenlik girmesi durumunda, bu görüntülerin yayılması, yayılmasına aracılık edilmesi halinde ayrı bir suç daha ortaya çıkıyor. Yani zaten suç teşkil ediyor ama bir de ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin ayrı bir kurum vardır ve denetlemede bulunur. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde idari para cezası da düzenler. "