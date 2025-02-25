Bungalovda 9 kişi zehirlendi!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi.

İHA'nın haberine göre zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri işletmeyle alakalı çalışma başlattı.

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HASTANEYE BAŞVURDULAR

Olay, dün Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait bungalovda gerçekleşti. Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.