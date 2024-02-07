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        Haberler Gündem Güncel Sakarya Sapanca'da bungalov evde yangın çıktı: Erhan Çömlekçioğlu hayatını kaybetti! - Son dakika haberleri

        Bungalov evde konaklıyordu, çıkan yangında hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov evde yangın çıktı. Feci olayda Erhan Çömlekçioğlu adlı kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:51
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        Bungalov evde çıkan yangında öldü!
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        Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 50 yaşındaki adam, bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre ilçede Erhan Çömlekçioğlu (50) kendine ait bungalov evde konakladığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erhan Çömlekçioğlu, feci şekilde yanarak can verirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

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        Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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