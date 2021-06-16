Bölgenin doğasının kendilerini cezbettiğini aktaran Keleş, "Turizme olan açıklığı ve buraların güzelliği bizi cezbetti. Şu an balayındayız. 5 günlük evliyiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Doğa ile iç içe bir yer. Bol oksijen ve muhteşem bir doğa. Herkesi ciğerlerini bol oksijenle doldurmaya, doğayı yaşamaya bekliyoruz" dedi.