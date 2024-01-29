Bulgur pilavı tarifi, lezzetli bulgur pilavı nasıl yapılır?

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Türk mutfağında pilav denince akla gelen ilk pilavlardan biri olan bulgur pilavı hemen her yemeğin harika bir eşlikçisidir. Hatta zengin lif içeriği ve bitkisel bir protein olması sebebiyle ana öğün olarak bile tercih edilebilir. Sebzeli, sade, şehriyeli gibi farklı farklı tarifleri olan bulgur pilavı, doyurucu olması sebebiyle de vazgeçilmez pilavlarımızdan biri.

Sizler için farklı bulgur pilavı tariflerini derledik.

Sade Bulgur Pilavı Tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı bulgur *

3 su bardağı tavuk suyu veya et suyu ya da sadece kaynar su

60 gram tereyağı

1,5 tatlı kaşığı tuz (tuz miktarını damak zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz)

*( ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

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Sade Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da yemeklerin harika eşlikçisi olacak bir bulgur pilavı yapacağız. İşte sırasıyla sade bulgur pilavı yapımı ve püf noktaları…

Sade Bulgur Pilavı Yapılışı

Öncelikle bulgur pilavı için kullanacağınız suyun et veya tavuk suyu olması yemeğin tadını güzelleştirecektir. Fakat hazırda et veya tavuk suyu yoksa ne yapabilirsiniz? Küçük bir püf nokta, bulguru kavurduğunuz yağa bir diş ince doğranmış sarımsak atabilirsiniz.

Tereyağını uygun bir tencereye alın. Pilavın dibinin tutmaması için teflon tencere de tercih edebilirsiniz. Yağınızı eritip kızdırdıktan sonra bulguru da ekleyip 3-4 dakika kadar karıştırarak kavurun.

Bulgurunuz kavrulduktan sonra suyu (et suyu, tavuk suyu veya sadece kaynamış su) ve tuzu da ekleyip karıştırın. Tuz miktarını dilediğiniz ölçüde azaltabilir veya arttırabilirsiniz.

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Pilavınızı kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Bulgurun türünden türüne su çekme miktarı değişiklik gösterebilir. Bu sebeple suyun az gelmesi durumunda su ekleyebilirsiniz.

Bulgur iyice suyunu çekip piştikten sonra yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen pilavınız servise hazır, afiyet olsun!

Domatesli Biberli Bulgur Pilavı Tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

2 adet doğranmış yeşil biber

2 adet doğanmış veya rendelenmiş orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

½ yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı pilavlık bulgur *

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

4 su bardağı kaynamış su *

*( ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

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Domatesli Biberli Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da yemeklerin harika bir sebzeli bulgur pilavı yapacağız. İşte sırasıyla sebzeli bulgur pilavı yapımı ve püf noktaları…

Domatesli Biberli Bulgur Pilavı Yapılışı

Tereyağını ve zeytinyağını uygun bir tencereye alın. Pilavın dibinin tutmaması için teflon tencere de tercih edebilirsiniz. Tereyağı ve zeytinyağını eritip kızdırın.

Kızdırılmış yağa soğanları ilave edin. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra doğanmış yeşil biberleri ve sarımsağı ilave edip kavurun.

Domates ve biber salçalarını da ilave edip karışımı kavurmaya devam edin.

Doğranmış veya rendelenmiş domatesi de ilave edin.

Bütün bir karışım iyice piştikten sonra bulguru ilave edin.

Bulguru karışımla birlikte kavurduktan sonra suyunu koyun.

Pilavınızı kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Bulgurun türünden türüne su çekme miktarı değişiklik gösterebilir. Bu sebeple suyun az gelmesi durumunda su ekleyebilirsiniz.

Bulgur iyice suyunu çekip piştikten sonra yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen pilavınız servise hazır, afiyet olsun!

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