Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Bulgur pilavı tarifi, lezzetli bulgur pilavı nasıl yapılır?

        Bulgur pilavı tarifi, lezzetli bulgur pilavı nasıl yapılır?

        Buğdayın öğütülüp kurutulmasıyla elde edilen bulgur, Türk mutfağının vazgeçilmez tahıllarından biridir. Zengin lif içeriği, düşük glisemik indekse sahip olması, bitkisel bir protein kaynağı olması gibi sebeplerle sık sık karşımıza çıkan bulgurun birçok farklı tarifi bulunmaktadır. Mutfaklarımızın en vazgeçilmez yardımcı yemeklerinin de başında gelen bulgur pilavının birçok farklı tarifi bulunmaktadır. Peki bu faydaları saymakla bitmeyen bulgurun pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı tarifi nasıldır? Bulgur pilavı nasıl yapılır? İyi bir bulgur pilavının püf noktası nedir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgur pilavı tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk mutfağında pilav denince akla gelen ilk pilavlardan biri olan bulgur pilavı hemen her yemeğin harika bir eşlikçisidir. Hatta zengin lif içeriği ve bitkisel bir protein olması sebebiyle ana öğün olarak bile tercih edilebilir. Sebzeli, sade, şehriyeli gibi farklı farklı tarifleri olan bulgur pilavı, doyurucu olması sebebiyle de vazgeçilmez pilavlarımızdan biri.

        Sizler için farklı bulgur pilavı tariflerini derledik.

        Sade Bulgur Pilavı Tarifi

        Malzemeler:

        • 1,5 su bardağı bulgur *
        • 3 su bardağı tavuk suyu veya et suyu ya da sadece kaynar su
        • 60 gram tereyağı
        • 1,5 tatlı kaşığı tuz (tuz miktarını damak zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz)

        *( ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

        REKLAM

        Sade Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

        Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da yemeklerin harika eşlikçisi olacak bir bulgur pilavı yapacağız. İşte sırasıyla sade bulgur pilavı yapımı ve püf noktaları…

        Sade Bulgur Pilavı Yapılışı

        Öncelikle bulgur pilavı için kullanacağınız suyun et veya tavuk suyu olması yemeğin tadını güzelleştirecektir. Fakat hazırda et veya tavuk suyu yoksa ne yapabilirsiniz? Küçük bir püf nokta, bulguru kavurduğunuz yağa bir diş ince doğranmış sarımsak atabilirsiniz.

        Tereyağını uygun bir tencereye alın. Pilavın dibinin tutmaması için teflon tencere de tercih edebilirsiniz. Yağınızı eritip kızdırdıktan sonra bulguru da ekleyip 3-4 dakika kadar karıştırarak kavurun.

        Bulgurunuz kavrulduktan sonra suyu (et suyu, tavuk suyu veya sadece kaynamış su) ve tuzu da ekleyip karıştırın. Tuz miktarını dilediğiniz ölçüde azaltabilir veya arttırabilirsiniz.

        REKLAM

        Pilavınızı kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

        Bulgurun türünden türüne su çekme miktarı değişiklik gösterebilir. Bu sebeple suyun az gelmesi durumunda su ekleyebilirsiniz.

        Bulgur iyice suyunu çekip piştikten sonra yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

        Dinlenen pilavınız servise hazır, afiyet olsun!

        Domatesli Biberli Bulgur Pilavı Tarifi

        Malzemeler:

        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 adet orta boy kuru soğan
        • 1 diş sarımsak
        • 2 adet doğranmış yeşil biber
        • 2 adet doğanmış veya rendelenmiş orta boy domates
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • ½ yemek kaşığı biber salçası
        • 2 su bardağı pilavlık bulgur *
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı kekik
        • 4 su bardağı kaynamış su *

        *( ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

        REKLAM

        Domatesli Biberli Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

        Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da yemeklerin harika bir sebzeli bulgur pilavı yapacağız. İşte sırasıyla sebzeli bulgur pilavı yapımı ve püf noktaları…

        Domatesli Biberli Bulgur Pilavı Yapılışı

        Tereyağını ve zeytinyağını uygun bir tencereye alın. Pilavın dibinin tutmaması için teflon tencere de tercih edebilirsiniz. Tereyağı ve zeytinyağını eritip kızdırın.

        Kızdırılmış yağa soğanları ilave edin. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

        Soğanlar pembeleştikten sonra doğanmış yeşil biberleri ve sarımsağı ilave edip kavurun.

        Domates ve biber salçalarını da ilave edip karışımı kavurmaya devam edin.

        Doğranmış veya rendelenmiş domatesi de ilave edin.

        Bütün bir karışım iyice piştikten sonra bulguru ilave edin.

        Bulguru karışımla birlikte kavurduktan sonra suyunu koyun.

        Pilavınızı kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

        Bulgurun türünden türüne su çekme miktarı değişiklik gösterebilir. Bu sebeple suyun az gelmesi durumunda su ekleyebilirsiniz.

        Bulgur iyice suyunu çekip piştikten sonra yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

        Dinlenen pilavınız servise hazır, afiyet olsun!

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Habertürk Anasayfa