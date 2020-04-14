Bulgur köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi olarak da adlandırılan Bulgur köftesi özellikle emziren annelere süt arttırıcı olarak tüketilebilir. Bazı anneler küçük çocuklarına yemesi için ismini keloğlan köftesi olarak değiştirebilir.

Bulgur Köftesi Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı kaynar su

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Sosu için:

4 adet domates

3 diş sarımsak

Tuz

İsteğe göre biberiye

Sıvı yağ

Maydanoz

Bulgur Köftesi Yapılışı:

İnce bulguru kaynar su döküp streç filmle üzerini örtün ve şişmesini bekleyin.

Sıvı yağ, un, yumurta akı ve salçayı yoğurma kabına alıp suyunu çeken bulgurları da içine atıp yoğurmaya başlayın.

Yoğururken elinizi suya batırırsanız köfte hamurunuz daha kolay şekil alır.

Hazır olan köftenizden minik parçalar koparıp serçe parmağınızla ortasına bastırın.

Şekillendirme aşamasında elinizi suyla ıslatırsanız yine çok kolay şekil aldığını göreceksiniz.

Suyu bir tencere içinde kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içine tuz atıp köfteleri içine bırakın.

Köfteler yüzeye çıkınca pişmiş demektir.

Kevgirle pişen köfteleri alın.

Rendelediğiniz domates ve zeytinyağını birlikte kavurun.

İnce dilimlediğiniz sarımsağı, tuz, dilediğiniz baharatları ve birkaç biberiye yaprağını domatesler suyunu çekene kadar pişirin.