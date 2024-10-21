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        Haberler Yaşam Bulgaristan’dan Kuşadası’na gelen yaralı leylek tedavi edildi

        Bulgaristan’dan Kuşadası’na gelen yaralı leylek tedavi edildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ayağındaki halkadan Bulgaristan'dan geldiği tespit edilen yaralı leylek tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:17
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        Bulgaristan'dan geldi! Kuşadası'ndan doğaya bırakıldı
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        Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) yaralı leylek ihbarı geldi.

        EKODOSD yetkilileri tarafından kanadında yaralanma olan leylek teslim alınarak tedavi edildi. Tedavisinin ardından leylek tekrar doğaya salındı.

        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, “Yaptığımız incelemelerde leyleğin bacağında da bir halka olduğunu gördük. Halkadaki Bulgaria Ban Sofia 7 09673 kodlarından, Bulgaristan’dan ülkemize girdiğini anladık. Muhtemelen göç eden diğer leyleklere uyum sağlayamadı ya da yaralanmış ve tedavi sonrası Bulgaristan’dan tekrar doğaya bırakılmış olabilir. Yalnız bir şekilde kıyı rotasını takip ederek Kuşadası’na kadar geldiğini düşünüyoruz.

        Bitkin ve yorgun görünen leyleğin gerekli tedavisini ve beslenmesini yaptık. Halkadaki kod numaralarını Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdik. Bu durum kuşlarda halkalamaların somut olarak ne kadar yararı olduğunu göstermektedir. Eğer halkalı olmasaydı bu leyleğin Bulgaristan’dan geldiğini bilmeyecektik.

        Geçtiğimiz yıllarda da Ege Üniversitesi, DKMP işbirliğiyle Söke’nin Gölbent köyünde halkaladığımız bir leylek, Yunanistan’ın Atina yakınlarındaki bir köyde elektrik çarpılmasından ölünce, yetkililer tarafından DKMP Genel Müdürlüğü’ne bildirilmişti. Bu leylek için de Bulgaristan’da halkalama yapan yetkililere bilgi verilecek. Tedavisi biten ve kendini toparlayan leylek Aydın DKMP Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte tekrar doğaya salındı” diye konuştu.

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        #leylek
        #Aydın
        #Kuşadası
        #bulgaristan
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