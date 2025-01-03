Bulgaristan’da yüzlerce kuş havai fişeklerin ve maytapların kurbanı oldu

Bulgaristan’da 2025’in ilk ilk gününde “Yeşil Balkanlar” Yabani Hayvanları Kurtarma Merkezine 606 dağ ispinozu (Fringilla montifringilla) getirildi. Kuşlardan 591’i merkeze ölü olarak getirildi.

BNR’de yer alan habere göre; 1 Ocak’ta Koprivştitsa civarına sürüler halinde ölü minik kuşları gören vatandaşlar merkeze ihbarda bulundu ve acı gerçek ortaya çıktı.

Minik kuşların yeni yılda patlatılan fişek ve maytapların sesiyle büyük korku yaşadıkları ve bunun sonucunda öldükleri ortaya çıktı.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yere yığılmış yüzlerce dağ ispinozuna rastladı. Yapılan otopside kuşların Yılbaşı gecesinde atılan maytaplar ve havai fişeklerin sesinden kaynaklanan stresten, yaralanmayla karın bölgesinde ve beyinlerinde yoğun kanamalardan öldükleri saptandı.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş ise konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'de başta Uludağ olmak üzere yapılan yılbaşı kutlamalarında durumunun ne olduğunu sorguladı ve şöyle sordu:

Bulgaristan’ın farklı yerlerinde başka kuş ve hayvanlar da yılbaşındaki havai fişek heyecanının kurbanı oldu. Sosyal medyada korkudan kaçan ev hayvanlarıyla ilgili birçok haber yayınlandı.

Türkiye’de ise böyle bir çalışma yok. Olsaydı aşağı kalmazdık ama eminim.

Daha fazla havai fişek gösterisi Türkiye’de dahil bir çok ülkede yapıldı. Ve Avrupa’da bu korkunç seviyelerde ve saatlerce sürüyor! Ve inanın bu rakam sanılandan çok daha fazla…

Sadece kuşlar değil memeliler hatta deniz, dere ve göllerdeki balıklar da bundan etkileniyor. Evlerdeki veya sokaklarda kedi köpeklerde.