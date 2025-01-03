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        Haberler Gündem HT Trend Bulgaristan’da yüzlerce kuş havai fişeklerin ve maytapların kurbanı oldu

        Bulgaristan’da yüzlerce kuş havai fişeklerin ve maytapların kurbanı oldu

        Bulgaristan'da 2025'in ilk ilk gününde "Yeşil Balkanlar" Yabani Hayvanları Kurtarma Merkezine 606 dağ ispinozu (Fringilla montifringilla) getirildi. Kuşlardan 591'i merkeze ölü olarak getirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.01.2025 - 23:24 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:36
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        Bulgaristan’da 2025’in ilk ilk gününde “Yeşil Balkanlar” Yabani Hayvanları Kurtarma Merkezine 606 dağ ispinozu (Fringilla montifringilla) getirildi. Kuşlardan 591’i merkeze ölü olarak getirildi.

        BNR’de yer alan habere göre; 1 Ocak’ta Koprivştitsa civarına sürüler halinde ölü minik kuşları gören vatandaşlar merkeze ihbarda bulundu ve acı gerçek ortaya çıktı.

        Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yere yığılmış yüzlerce dağ ispinozuna rastladı. Yapılan otopside kuşların Yılbaşı gecesinde atılan maytaplar ve havai fişeklerin sesinden kaynaklanan stresten, yaralanmayla karın bölgesinde ve beyinlerinde yoğun kanamalardan öldükleri saptandı.

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        Minik kuşların yeni yılda patlatılan fişek ve maytapların sesiyle büyük korku yaşadıkları ve bunun sonucunda öldükleri ortaya çıktı.

        Bulgaristan’ın farklı yerlerinde başka kuş ve hayvanlar da yılbaşındaki havai fişek heyecanının kurbanı oldu. Sosyal medyada korkudan kaçan ev hayvanlarıyla ilgili birçok haber yayınlandı.

        PEKİ YA TÜRKİYE'DE?

        Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş ise konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'de başta Uludağ olmak üzere yapılan yılbaşı kutlamalarında durumunun ne olduğunu sorguladı ve şöyle sordu:

        Türkiye’de ise böyle bir çalışma yok. Olsaydı aşağı kalmazdık ama eminim.

        Daha fazla havai fişek gösterisi Türkiye’de dahil bir çok ülkede yapıldı. Ve Avrupa’da bu korkunç seviyelerde ve saatlerce sürüyor! Ve inanın bu rakam sanılandan çok daha fazla…

        Sadece kuşlar değil memeliler hatta deniz, dere ve göllerdeki balıklar da bundan etkileniyor. Evlerdeki veya sokaklarda kedi köpeklerde.

        Artık bu eğlencenin de alternatifleri var.

        Uludağ Milli Parkı’nda bir çok hassas tür varken ve Türkiye’nin en önemli habitatlarından birinin merkeziyken bu olanlar! Şimdi bu eğlenceyi bilmeyen, sevmeyen hatta korkudan stresten ölen canlılar olduğu gözüyle bir daha izleyelim. Ve bu sadece Uludağ’da yapılmadı.

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        #Alper Tüydeş
        #yılbaşı havai fişek
        #haberler
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