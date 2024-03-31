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        Haberler Dünya Bulgaristan ve Romanya, Schengen Bölgesi'ne katıldı

        Bulgaristan ve Romanya, Schengen Bölgesi'ne katıldı

        Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi. İki ülke de birliğe 2007'de katılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:39
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        Bulgaristan ve Romanya, Schengen'de
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        Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.

        Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını ve Schengen Bölgesi'ni daha güçlü kılacağını ifade etti.

        AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.

        Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

        Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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