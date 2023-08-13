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        Haberler Basketbol Milli Takım Bulgaristan Türkiye basketbol milli maçı hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

        Bulgaristan Türkiye basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grubundaki 2. maçında bu akşam Bulgaristan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 16:00
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        • 1

          Bulgaristan Türkiye basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. mücadelesine sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, Bulgaristan Türkiye basketbol maçına dair ayrıntılar...

        • 2

          BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Bulgaristan Türkiye basketbol maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 20:45'de başlayacak.

        • 3

          BULGARİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bulgaristan Türkiye basketbol maçı TRT Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

        • 4

          İLK MAÇTA İZLANDA'YI FARKLI GEÇTİK!

          A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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