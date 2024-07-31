Bülent Uygun’dan Manaj açıklaması: 6-7 milyonu kabul etmiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, golcü oyuncu Rey Manaj’ın transferi hakkında konuştu. Uygun, “3-4 tane takımdan şu anda teklif var ve ama bizim istediğimiz seviyede değil. Ekonomik anlamda o paralara biz dönüp bakmıyoruz bile. 6-7 milyonlar şu anda teklif ediliyor. Kabul etmiyoruz” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya ajans ve gazete temsilcileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetiminde görev almaya başlayan Mecnun Otyakmaz’a başarılar dileyerek sözlerine başlayan Uygun, “Bugün itibarıyla biz yepyeni bir sürece girmiş bulunmaktayız. Benim 30 yıllık ağabeyliğimi yapmış, Türk futbolunu da 25 yıldır yöneticilik yapıp, aynı zamanda en önemlisi Türkiye'deki bütün kulüplerin borç içerisinde olduğu bir ortamda tek borçsuz kulüp olmasını sağlayan Mecnun Otyakmaz'a, Türkiye Futbol Federasyonu'nda sırtından Sivasspor formasını çıkarıp, milli takım formasını giyerek tüm kulüplere yapacağı hizmet yolunda başarılar diliyorum. Bizim adımıza belki üzüntü verici ama Sivaslıların temsili anlamında da gurur verici. Trabzon maçında bir aksilik olmazsa federasyon başkanıyla birlikte zaten onun da memleketi Trabzon olması münasebetiyle maçımızda tribündeki yerini alacaklar” cümlelerine yer verdi.

"550 TANE FUTBOLCU İZLEDİK"

Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Transferle ilgili 17 tane arkadaşımız takımımızdan ayrıldı. Yerlerine Alex’i, Radakovic ve Bekir kardeşimizi transfer ettik. Şu an itibarıyla Gökhan Karagöl Başkanımız, İngiltere seferi yapacak. Sonrasında da bir Polonya macerası yaşayacağız. Görüşülen futbolcularımız var. Transfer komitemiz gece gündüz demeden yaklaşık 550 tane futbolcu izledi. Tabii bu 550 futbolcunun 450 tanesi hiçbir şekilde bize uyan futbolcu portföyü değildi.

Menajerler zaten menajerlik işlerini yapmak değil, komisyon kovaladıkları için öyle bir sıkıntılı süreç yaşadık. Görüştüğümüz sporcularla prensip olarak bayağı bir yol aldık. Bu hafta sonuna kadar inşallah bir aksilik olmazsa onları da Sivas'ımıza getirerek, yeni sezonda kadromuza katacağımız önemli futbolcular olacak. Bunları kattığımız andan itibaren de 3-4 tane Türk sporcuyla, 3-4 tane de genç yetenekli futbolcu olarak toplamda 12-13 kişilik bir transfer politikası belirlemiş durumdayız.

Başkanımız Bahattin Ekin’in yönetim kuruluyla görüşmesi sonucunda da bütçemizin üzerine kendi ceplerinden takviye yaparak ki bu büyük bir ihtimalle 70-80 milyon TL gibi bir yüksek bir rakam olacaktır, iyi bir transfer politikasıyla arzuladığımız Sivasspor'u inşallah Sivas'ı sevenlere izleteceğiz” ifadelerini kullandı.