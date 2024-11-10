Bülent Uygun: İstemediğimiz bir sonuç aldık

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu.

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"

REKLAM advertisement1

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, “İlk golü yedikten sonra toparlanmamız zor oldu. En önemli oyuncuların sakatlığı, kadro yapımızın dar olması oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.