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Bülent Seyran'dan sevgilisi İpek Banu'ya: Elimi tutma sevgilim! - Magazin haberleri

Bülent Seyran'dan sevgilisi İpek Banu'ya: Elimi tutma sevgilim!

Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Bülent Seyran, İpek Banu'nun elini tutma isteğini geri çevirdi. Oyuncu ile sevgilisinin o ilginç anları objektiflere yansıdı

09.10.2021 - 09:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beren Saat ile rol aldığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne' adlı diziyle adını duyuran Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile birlikte ilk kez görüntülendi.

  • Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan sevgililer, önce kahvaltı yaptı ardından mağazaları gezdi. Bir ara alışveriş turuna çıkan çiftin arasında ilginç bir an yaşandı.

  • "ELİMİ TUTMA SEVGİLİM!"

    İpek Banu, yürüyen merdivenlerde Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi. Ancak ünlü oyuncu, sevgilisinin elini tutmasını istemedi. Şaşkınlık yaratan bu an objektiflerden kaçmadı.

  • Daha sonra alışveriş merkezinden ayrılan ikilinin turu Nişantaşı'nın lüks mağazalarında devam etti. Ancak İpek Banu, bir kez daha sevgilisinin elini tutmak istedi ve yine aynı tepkiyle karşılaştı. Sevgililer, daha sonra el ele tutuşmak yerine yan yana yürüyerek alışverişlerini tamamladı.

  • BÜLENT SEYRAN HAKKINDA

    Bülent Seyran, 1976 yılında Almanya'da doğdu. Seyran, Tiyatroya 1992 yılında İzmir Konak Belediye Tiyatrosu'nda kursiyer olarak başladı. Oyuncu, Konak Belediye Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda oynadıktan sonra, farklı tiyatrolarda oyunculuğa devam etti.

    1997 yılında İstanbul'a gelen Bülent Seyran, Akademi İstanbul oyunculuk bölümünü bitirdi. Ardından Seyran, çeşitli dizilerde ve tiyatro oyunlarında oynadı.

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