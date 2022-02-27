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Bülent Serttaş: Anneme verdiğim sözü tuttum!

Dün akşam Maslak'taki bir mekanda dinleyicileriyle buluşan Bülent Serttaş, bir ara duygusal anlar yaşadı. "Annemin şu anki durumumu görmesini çok isterdim" diyen Serttaş, "Bana 'Oğlum, sen çok başarılı olacaksın' derdi. Ben de anneme vermiş olduğum sözü tuttum" ifadelerini kullandı

27.02.2022 - 10:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bülent Serttaş, geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda konser verdi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serttaş, "Gazino muhabbetini gerçekten özlemişim... En son 1994 yılında Ankara'da Süreyya Gazinosu'nda Hülya Avşar ile bitirdik gazino işini." şeklinde konuştu.

  • "ANNEMİN ŞU ANKİ DURUMUMU GÖRMESİNİ ÇOK İSTERDİM"

    57 yaşındaki şarkıcı, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Annemin şu anki durumumu görmesini çok isterdim. O da çok isterdi. Bana, "Oğlum, sen çok başarılı olacaksın. Hayatın boyunca sen başarının peşinde koşmayacaksın, başarı seninle beraber gelecek ve Türkiye'nin en sevilen adamı olacaksın" derdi. Ben de anneme vermiş olduğum sözü tuttum, annemin dileğini yerine getirmiş oldum. İnşallah görüyordur beni.

  • 'Ağlama Annem' şarkısını seslendiren Bülent Serttaş, "Rahmetli annemin en çok sevdiği türkü buydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üç defa ağlattım bu şarkıyla. En zayıf nokta... Çünkü onun da biliyorum rahmetli annesine karşı olan duygularını." dedi.

  • "ELİMİ ÖPTÜM SIRTINA SÜRDÜM UKRAYNA GÜZELİ SEÇİLDİ"

    Yeni şarkısı 'Aklıma Sen Gelince' ile ilgili de konuşan Serttaş, "Azeri bir kardeşimin şarkısı. Şu anda çok istek alıyor. Ben 'Onun yüreğine sağlık' diyorum. Klibi Ukrayna'da çektim. Ama şu anda orada zor günler yaşanıyor. Umarım hiçbir hasar olmadan bu biter. Klipte bize eşlik eden manken, Dünya Güzellik Yarışması'nda Ukrayna'yı temsil edecek. Daha önce başka bir klipte çalışmıştık. Çok iyi bir kız. Elimi öptüm sırtına sürdüm Ukrayna Güzeli seçildi. Allah yolunu bahtını açık etsin." ifadelerini kullandı.

  • "MARIA SHARAPOVA İLE KLİP ÇEKECEĞİM"

    Geçtiğimiz aylarda da Rus tenisçi Maria Sharapova'nın Çağla Büyükakçay ile İstanbul'da karşı karşıya geldiği maçı izlemeye giden ünlü sanatçı, "Önce Hülya ile tenis oynamam lazım, maç yapmam lazım ondan sonra Maria Sharapova ile klip çekeceğim." dedi. Bülent Serttaş, daha sonra Sharapova için "O kedi buraya gelecek, ya o buraya gelecek ya da onun olduğu yere de gideriz." ifadelerini kullanarak espri yaptı. 

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