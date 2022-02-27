"ELİMİ ÖPTÜM SIRTINA SÜRDÜM UKRAYNA GÜZELİ SEÇİLDİ"

Yeni şarkısı 'Aklıma Sen Gelince' ile ilgili de konuşan Serttaş, "Azeri bir kardeşimin şarkısı. Şu anda çok istek alıyor. Ben 'Onun yüreğine sağlık' diyorum. Klibi Ukrayna'da çektim. Ama şu anda orada zor günler yaşanıyor. Umarım hiçbir hasar olmadan bu biter. Klipte bize eşlik eden manken, Dünya Güzellik Yarışması'nda Ukrayna'yı temsil edecek. Daha önce başka bir klipte çalışmıştık. Çok iyi bir kız. Elimi öptüm sırtına sürdüm Ukrayna Güzeli seçildi. Allah yolunu bahtını açık etsin." ifadelerini kullandı.