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        Haberler Magazin Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, ayrılık iddialarının ardından tekrar takipleştiler - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, ayrılık iddialarının ardından tekrar takipleştiler

        8 aydır birlikte olan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar'ın ayrıldığı iddia edildi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp, ortak fotoğraflarını sildi. Ancak kısa süre sonra tekrar birbirlerini takibe aldılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:59
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          2015'te Ceyda Düvenci ile evlenen ve Okan Ali adını verdikleri bir oğulları olan Bülent Şakrak, geçen yıl evliliğini tek celsede sonlandırarak Esra Akpınar ile ilişkiye başlamıştı.

        • 2

          Sekiz aydır birlikte olan çiftin, ayrıldığı haberleri sosyal medyada yayıldı. Şakrak ve Akpınar, bu süreçte sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildiler.

        • 3

          Ancak, ayrılık iddialarının ardından çift, kısa süre içinde tekrardan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.

          Fotoğraflar: Instagram

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