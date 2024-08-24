Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, ayrılık iddialarının ardından tekrar takipleştiler
8 aydır birlikte olan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar'ın ayrıldığı iddia edildi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp, ortak fotoğraflarını sildi. Ancak kısa süre sonra tekrar birbirlerini takibe aldılar
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2015'te Ceyda Düvenci ile evlenen ve Okan Ali adını verdikleri bir oğulları olan Bülent Şakrak, geçen yıl evliliğini tek celsede sonlandırarak Esra Akpınar ile ilişkiye başlamıştı.
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Sekiz aydır birlikte olan çiftin, ayrıldığı haberleri sosyal medyada yayıldı. Şakrak ve Akpınar, bu süreçte sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildiler.
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Ancak, ayrılık iddialarının ardından çift, kısa süre içinde tekrardan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.
Fotoğraflar: Instagram
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