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Bülent Özveren hayatını kaybetti! Ünlü sunucu Bülent Özveren kimdir, kaç yaşınd, nereli ve neden öldü?

Bülent Özveren hayatını kaybetti! Ünlü sunucu Bülent Özveren kimdir, ölüm sebebi ne?

TRT'de uzun yıllar görev alan ve Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından Bülent Özveren'in ölüm nedeni ve hayatı gündeme geldi. İşte, Bülent Özveren ölüm sebebi hakkında merak edilenler...

18.10.2022 - 08:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışmasındaki sunumu ile hafızalara kazınan Bülent Özveren'in ölüm haberini Sebla Özveren verdi. Acı haberin ardından " Bülent Özveren öldü mü, neden öldü?" soruları gündeme geldi. 

  • BÜLENT ÖZVEREN ÖLÜM SEBEBİ NE?

    Ünlü suncuu Bülent Özveren hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren: ’Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik.  Başımız sağ olsun’ ifadelerini kullandı. Bülent Özveren'in ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

     

  • BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

    Bülent Özveren, 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla tanınmaktadır.

    Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

  • 1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir.

    1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

  • 1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyor.

     

    2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.

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