Bülent Ortaçgil 'World Akustik' sahnesinde



Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi Eylül ayını iki farklı konserle karşılıyor. Yarım asrı geçmiş sanat kariyerinde şarkıcı ve şarkı sözü yazarı kimliği ile her zaman başucu eseri niteliğinde işler üreten ve dinleyicilere nice değerli albüm ve şarkı armağan eden Bülent Ortaçgil, 1 Eylül Perşembe akşamı Yapı Kredi bomontiada Avlu’da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Bülent Ortaçgil

2020 yılında yayınladıkları “Seni Dert Etmeler” single’ı ile çıkış yakalayan ve devam eden single çalışmalarının ardından en son 2021 yılında “Neogazino” albümlerini yayınlayan, son dönemin yükselen Türk rock gruplarından Madrigal ise 2 Eylül akşamı Avlu’da olacak.

Madrigal

Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsizdir.